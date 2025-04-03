للقضاء على الحشرات.. حملات رش وتطهير الشوارع والمنشآت السياحية بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء "إدارة المتوطنة"، اليوم الخميس، حملات رش وتطهير الشوارع والمنشآت السياحية، للقضاء على الحشرات والقوارض، تحت إشراف الدكتور أشرف فوزى، مدير الطب الوقائي، والمهندس محمد هلال، مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة تستهدف رش وتطهير كافة المساجد والشوارع بمدن المحافظة، ومحيط المنشآت السياحية لمكافحة ناقلات الأمراض، والعمل على منع انتقال الأمراض المختلفة وكذلك مكافحة القوارض والبعوض ويرقاته والذباب والزواحف والحشرات الطائرة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، إن أعمال الرش والتطهير مستمرة خلال فترة الصيف خاصة المسطحات الخضراء، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف حملات الرش كون المحافظة من أهم المحافظات السياحية.