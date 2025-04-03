إعلان

للقضاء على الحشرات.. حملات رش وتطهير الشوارع والمنشآت السياحية بجنوب سيناء

11:51 ص الخميس 03 أبريل 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    المسطحات الخضراء
  • عرض 9 صورة
    حملات الرش
  • عرض 9 صورة
    حملات للقضاء على الحشرات
  • عرض 9 صورة
    رش الحشرات
  • عرض 9 صورة
    رش المسطحات الخضراء
  • عرض 9 صورة
    القضاء على الحشرات
  • عرض 9 صورة
    سيارات الرش تجوب الشوارع
  • عرض 9 صورة
    حملات الرش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء "إدارة المتوطنة"، اليوم الخميس، حملات رش وتطهير الشوارع والمنشآت السياحية، للقضاء على الحشرات والقوارض، تحت إشراف الدكتور أشرف فوزى، مدير الطب الوقائي، والمهندس محمد هلال، مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة تستهدف رش وتطهير كافة المساجد والشوارع بمدن المحافظة، ومحيط المنشآت السياحية لمكافحة ناقلات الأمراض، والعمل على منع انتقال الأمراض المختلفة وكذلك مكافحة القوارض والبعوض ويرقاته والذباب والزواحف والحشرات الطائرة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، إن أعمال الرش والتطهير مستمرة خلال فترة الصيف خاصة المسطحات الخضراء، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف حملات الرش كون المحافظة من أهم المحافظات السياحية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحشرات المنشآت السياحية جنوب سيناء القوارض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

هاني توفيق يكشف: الأثر الأكبر لرسوم ترامب الجمركية على مصر
رسوم ترامب الجمركية.. هل تشعل الحرب التجارية وكيف تتأثر مصر؟- تغطية شاملة