معاونة إبليس وحمام المدرسة.. تفاصيل جريمة هتك عرض داخل مدرسة خاصة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تبدأ الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، الأربعاء المقبل، أولى جلسات محاكمة موظف بإحدى المدارس الخاصة الشهيرة في محافظة البحيرة؛ في واقعة هتك عرض طفل في حضانة المدرسة.

يواجه "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي، على ذمة القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، تهمة هتك عرض الطفل "ياسين" 5 أعوام، في مرحلة الحضانة بذات المدرسة، وذلك داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

تعود أحداث القضية إلى فبراير من العام الماضي، عندما لاحظت الأم مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود علامات للاعتداء الجنسي.

مصدر مقرب من أسرة الطفل قال إن الطفل تعرض للتهديد بذبح أبويه إذا حكى لأسرته ما حدث معه، ولم يتحدث إلى أمه سوى بعد اطمئنانه أنه سيسافر إلى الخارج عند والده ويبتعد عن المدرسة تمامًا.

وأضاف المصدر إن إدارة المدرسة انحازت إلى جانب الموظف، وحاولت إنكار التهمة عنه، إلا أن الطفل استطاع الاستدلال عليه بسهولة، عند العرض وسط آخرين.

وقال المصدر إن الموظف اعتاد الاعتداء على الطفل بشكل دوري، بمعاونة إحدى العاملات، التي كانت تحضر الطفل له تارة بالحمام وتارة أخرى داخل سيارة معطلة بجراج المدرسة.

وكشف المصدر أن هناك محاولات جرت للوساطة، تدخلت فيها شخصيات عامة، لإنهاء المشكلة وديًا مقابل إغراءات مادية كبرى لأسرة الطفل، إلا أن الأخيرة رفضت وأصرت على استرجاع حق الطفل.