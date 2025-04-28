محافظ سوهاج يناقش مع المهندس نجيب ساويرس مشروع "دار وسلامة" -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

استقبل اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ساويرس لتنمية المجتمع، وذلك بحضور ليلى حسني المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس، وميس أبو حجاب، نائب المدير التنفيذي، وعدد من مديري القطاعات بالمؤسسة.

ورحب المحافظ بالمهندس ساويرس والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة في دعم جهود التنمية الاجتماعية بمحافظة سوهاج، ومؤكدًا على أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال في تحقيق رؤية الدولة للتنمية الشاملة، مؤكدا ترحيب المحافظة بجميع المستثمرين، والعمل على تذليل كافة العقبات لدعم الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، بما يعود بالنفع على أهالي المحافظة.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة داخل المحافظة، والتي يتم دراستها مع جهات الاختصاص لطرحها ضمن خطة المحافظة لتعزيز مواردها الذاتية وإدارة الأصول غير المستغلة.

وخلال اللقاء تم عرض نتائج مشروع "دار وسلامة" لتقديم الخدمات الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا بقرى مجلس قروي أولاد يحيى بحري بمركز دار السلام، والذي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأسر المستهدفة عبر تطوير المنازل، وتوصيل وصلات مياه، وتقديم خدمات صحية، وتنفيذ أنشطة توعوية لصالح الأسر الأولى بالرعاية، خلال الفترة من يناير 2024 وحتى ديسمبر 2025.

وتناول الاجتماع أهم التدخلات والأنشطة المخططة للمشروع ومنها تطوير ورفع كفاءة وسقف 200 منزل منها 10 منازل إحلال وتجديد، حيث تم الانتهاء من 51 منزل بقريتي مزاتا ونجوع مازن "تشطيب كامل"، وجاري الانتهاء من منزلين آخرين، وتم الانتهاء من 15 منزل بقرية الدير بأولاد يحيي بحري "تشطيب كامل"، وجارِ الانتهاء من 6 منازل متبقية بقريتي الدير وأولاد الشيخ، وكذلك تم الانتهاء من أعمال تطوير 20 منزل بقرية الدير بأولاد يحيي بحري "نصف تشطيب"، ومتبقي 22 منزل جاري الانتهاء منها، وجاري العمل على تطوير 47 منزل بقريتي أولاد يحيى قبلي وأولاد يحيى بحري "نصف تشطيب".

كما تم تنفيذ 100 وصلة مياه، ومعاينة 140 منزل لتنفيذ وصلات مياه لهم، وجاري التجهيز لمعاينة 130 منزل بالتنسيق مع شركة المياه، وفي مجال الخدمات الصحية تم تنفيذ قافلة طبية مكبرة بالتعاون مع جامعة عين شمس استفاد منها 2957 مواطن، وتم تنفيذ 6 قوافل طبية استفاد منها 2121 مستفيد، منها 3 قوافل تخصصية رمد استفاد منها 617 مواطن، كما تم تنفيذ 18 عملية جراحية للمستفيدين بأولاد يحيي بحري، وتم تسليم عدد 21 كرسي متحرك للأشخاص من ذوي الإعاقة .

بالإضافة إلى تنفيذ 6 مجموعات بؤرية لتحديد احتياجات المستفيدين، وتوعية 800 سيدة بمجلس قروي أولاد يحيي بحري حول الممارسات الصحية غير السليمة "النظافة العامة، الاكتشاف المبكر للأمراض، الصحة الإنجابية "، وتم تنفيذ 1771 استمار ة للوصول إلى الأسر المستهدفة بأنشطة المشروع " منازل، وصلات المياه، العمليات الجراحية، عمليات العيون، الأطراف الصناعية " .

وفي مجال المساهمات المجتمعية تم تنفيذ 175 عملية عيون " مياه بيضاء ـ ظفرة " بالتعاون مع مؤسسة " بصيرة "، وعدد 50 عملية عيون بالتعاون مع مؤسسة بنك الطعام، وتنفيذ 10 عمليات جراحية أخرى، و 4 عمليات " بتر ـ وصلة شريانية " مع فريق الطوارئ بالمؤسسة، وكذلك تنفيذ كفالة علاجية ل 7 حالات من خلال المؤسسة، وتم عمل 108 استمارة لذوي الاحتياجات الخاصة لعمل كارت خدمات متكاملة لهم.

كما تم توزيع 700 كيلو لحوم الأضاحي على الأسر المستهدفة، و تنفيذ معرض ملابس وتوزيع 1450 قطعة ملابس ل400 أسرة، وتم توزيع 167 شنطة غذائية بالتعاون مع مؤسسة بنك الطعام المصري، وتوزيع زكاة الفطر لعدد 250 أسرة، وتوزيع 2120 وجبة إفطار صائم، كما تم توزيع 128 كرتونة ل 128 أسرة بشكل شهري لمدة 8 شهور بإجمالي 1024 كرتونة، وتم تنفيذ قافلة بيطرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، والكشف على 60 حيوان، وتوعية المربين بالأمراض المستوطنة وأهم التحصينات اللازمة .