توريد 19.7 ألف طن قمح إلى 28 مركز تجميع في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن توريد 19,798 طنًا و571 كيلوجرامًا من القمح المحلي إلى 28 مركز تجميع وشونة وصومعة موزعة على مستوى مراكز المحافظة منذ بدء موسم التوريد لعام 2025 وحتى الآن، وحصاد 37,730 فدانًا من إجمالي المساحة المنزرعة التي تبلغ 188,149 فدانًا.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الكميات الموردة توزعت على النحو التالي: 742 طنًا و120 كيلوجرامًا لشون البنك الزراعي المصري، 1,656 طنًا و787 كيلوجرامًا لشركة مطاحن مصر الوسطى، و2,490 طنًا و764 كيلوجرامًا للشركة المصرية القابضة للصوامع بمركز أبنوب. وأكد أن إجمالي الكمية الموردة حتى الآن تعادل 131,990 أردبًا و71 كيلوجرامًا.

وأشار أبو النصر، إلى تشكيل لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية بمديرية التموين مرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، وذلك لتقديم الدعم اللازم للمزارعين والموردين وتذليل العقبات التي قد تواجههم أثناء عملية التوريد.

وأكد المحافظ، على أهمية المرور المستمر على مراكز التجميع والمواقع التخزينية للأقماح للتأكد من سير عملية التوريد بسلاسة، ومراقبة اللجان لأعمال الفرز والاستلام لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

كما شدد على مواصلة أعمال التوريد وفقًا للضوابط المنظمة وبالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة خالد محمد، وكيل وزارة التموين، ومديرية الزراعة برئاسة المهندس خميس محمد علي، وكيل وزارة الزراعة.