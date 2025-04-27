بسبب خدعة البصمة السيليكون.. إحالة 21 مسؤولًا طبيًا فى الغربية للمحاكمة التأديبية

الغربية - مروة شاهين:

قررت النيابة الإدارية في السنطة بمحافظة الغربية، إحالة 21 من العاملين بمركز رعاية أولية تابع للإدارة الصحية بالمدينة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك بعد كشف تلاعبهم في نظام الحضور والانصراف الإلكتروني باستخدام بصمات أصابع سيليكون مزيفة.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين باصطناع قوالب من مادة السيليكون تحاكي بصماتهم الحقيقية، والاحتفاظ بها في مقر عملهم بهدف تسجيل الحضور والانصراف دون التواجد الفعلي.

وشملت قائمة المحالين مديرة المركز، وأطباء، وأخصائيي علاج طبيعي، وطاقم تمريض، ومسؤولي جهاز البصمة الإلكتروني، ومسؤولة دفتر الحضور والانصراف الورقي.

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة الإدارية من مركز الإعلام والرصد بشأن ما تم تداوله إعلاميًا حول ضبط بصمات سيليكون داخل مركز الرعاية الأولية، وتوصلت لجنة من وزارة الصحة والسكان، خلال متابعتها لانتظام العمل بالمنشآت الطبية، إلى اكتشاف هذه البصمات المزيفة.

وأكدت التحقيقات، التي استمعت لشهادات أعضاء اللجنة ومسؤولين بمديرية الصحة، مطابقة البصمات الصناعية لعدد من العاملين بالمركز، ما دفع الجهة الإدارية إلى إصدار قرار بانتدابهم لوحدات صحية أخرى لحين انتهاء التحقيقات.

وكشفت أعمال الفحص الفني لجهاز البصمة الإلكتروني، التي أجرتها لجنة متخصصة من وزارة الصحة، أن البصمات المضبوطة تخص 15 من المحالين. كما تبين قيام اثنين من مسؤولي الجهاز بالتلاعب في بياناته وحذف بصمات وتسجيل أخرى بهدف إخفاء التزوير، بالإضافة إلى تلاعب في دفتر الحضور والانصراف الورقي وإهمال من مديرة المركز في متابعة الانضباط.

وخلال مواجهتهم بالأدلة، اعترف المتهمون بارتكاب المخالفات، ليتقرر إحالتهم جميعًا إلى المحاكمة التأديبية.