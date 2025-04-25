إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

انقلبت سيارة "ميكروباص" على الطريق الإقليمي بنطاق نزلة سعد عطية بين مركزي منوف وأشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة.

وأكد شهود عيان لموقع "مصراوي"، أن سيارة أجرة بيضاء اصطدمت بسيارة نقل ثقيل، مما تسبب في انقلابها وانحدارها على جانب الطريق الإقليمي، ووصلت سيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة.

وأوضح مصدر مسؤول لـ"مصراوي"، أن الحادث أسفر عن إصابة 9 حالات وورود أسماء 6 منهم على النحو التالي: "شفيق.ج.ع" 42 عامًا، "أحمد.ع.ع" 40 عامًا، وفاء.م.ع.ح" 40 عامًا، و"هاجر.ش.ج" 4 أعوام، "ولاء.ش.ج" 18 عامًا، "آلاء.ش.ج" 14 عامًا، والإصابات عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسد.