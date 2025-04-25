تطوير شبكة الطرق الدولية لربط مدن خليج العقبة السياحية بتكلفة 446 مليون جنيه

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن الدولة تعمل جاهدة على تحقيق الاستراتيجية الشاملة لتنمية سيناء في إطار خطة التنمية المستدامة 2030، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. بهدف تحويل سيناء إلى نموذج متكامل من التنمية "الاقتصادية، السياحية، والاجتماعية"، لتصبح من أهم الوجهات الاستثمارية والسياحية في المنطقة، خاصة أن تنمية سيناء جزء لا يتجزأ من رؤية الدولة المصرية.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أنه جاري تنفيذ مشروعات ضخمة بجنوب سيناء في مختلف القطاعات، تتضمن تحسين البنية التحتية، وتطوير قطاع التعليم والصحة، وتعزيز السياحة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لذا نسابق الزمن لتحقيق نقلة نوعية في الحياة اليومية للمواطنين بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأكد أن الاستراتيجية الخاصة بمجال الطرق لعام 2024 – 2025، تستهدف تطوير نظم نقل آمنة ومستدامة لربط الطرق الدولية التي تربط بين المدن السياحية الواقعة في نطاق خليج العقبة "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا"، بتكلفة تتخطى 446 مليون جنيه، ومنها استكمال تطوير ورفع كفاءة طريق دهب – نويبع بطول 50 كيلو متر بتكلفة 240 مليون جنيه، واستكمال تطوير منفذ طابا البري بتكلفة 157.5 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة طريق شرم الشيخ – دهب، بتكلفة 49 مليون جنيه، بهدف خدمة القطاع السياحي وتسهيل حركة المرور بشكل عام.

وأضاف أن أعمال تطوير الطرق الدولية بالمحافظة يتضمن أيضًا تزويد هذه الطرق بكافة الخدمات، من محطات وقود، وإنارة، وعلامات وإرشادات مرورية، وحمايتها من مخاطر السيول خاصة في مناطق إحداثيات السيول.

وأشار إلى أنه جار أيضًا تطوير الطرق الداخلية بالمدن لظهورها بالمظهر الحضاري اللائق بها كوجهات سياحية هامة، موضحًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.