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ضرب أمهما.. شاب يقتل شقيقه الأكبر في العاشر من رمضان

06:57 م الخميس 24 أبريل 2025

طعن - تعبيرية

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الشرقية - ياسمين عزت:

قتل شاب شقيقه الأكبر مستخدمًا سلاح أبيض، بعد أن تعدى المجني عليه على والدتهما بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا بورود بلاغ بتعدي شاب يدرس بالمرحلة الثانوية على شقيقه المدعو عبدالرحمن، حاصل على بكالوريوس، وذلك بسلاح أبيض، ما تسبب في وفاة الأخير.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين نشوب خلافات أسرية بين المجني عليه ووالدته تطورت إلى تعديه عليها بالضرب. وكانت الأم قد استغاثت بالجيران ما دفع الأخ الأصغر للتدخل وانهال على شقيقه بالضرب حتى أزهق روحه.

تمكن رجال مباحث قسم شرطة أول العاشر من ضبط الشاب المتهم بقتل شقيقه واقتياده إلى قسم الشرطة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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