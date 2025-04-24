ننشر السيرة الذاتية للواء ضياء قطب سكرتير عام محافظة جنوب سيناء الجديد

جنوب سيناء – رضا السيد:

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بتعيين اللواء طيار ضياء قطب سكرتير عام لمحافظة جنوب سيناء، وذلك خلفًا للواء خيري حسين ، الذي جرى تعيينه سكرتير عام مساعد للمحافظة.

يأتي تعيين قطب، ضمن حركة محدودة تضمنت 10 قيادة محلية في 5 محافظات، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وُلد اللواء ضياء قطب سكرتير عام محافظة جنوب سيناء الجديد، بمحافظة الإسكندرية في 12/ 3/ 1970، وحصل على بكالوريوس طيران وعلوم عسكرية، وتولى عدة مناصب منها رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، وفي عام 2019 تولى منصب رئيس مركز مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وفي عام 2020 تولى منصب رئيس حي المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وتولى منصب رئيس مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية في نفس العام.

وعمل سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم، ثم سكرتيرًا عاما في نفس المحافظة، كما عمل سكرتيرًا عاما بمحافظة المنوفية، وأخيرًا سكرتيرًا عامًا بمحافظة جنوب سيناء.