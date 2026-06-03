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"التنظيم والإدارة": ظهور نتائج اختبارات المتقدمين للوظائف بـ5 هيئات حكومية

كتب : محمد سامي

02:45 م 03/06/2026

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن نتائج الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف بـ5 هيئات حكومية، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح الجهاز أن الهيئات المشار إليها هي: المجتمعات العمرانية الجديدة، والقومية للأنفاق، والقومية لسكك حديد مصر، والعامة لتخطيط مشروعات النقل، والعامة للنقل النهري، قطاع النقل البحري واللوجستيات.

إتاحة نتائج اختبارات وظائف بـ5 هيئات حكومة


وأوضح الجهاز، أن الاستعلام عن النتائج المذكورة أصبح متاحًا عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، مشيرًا إلى أن المتقدمين يمكنهم الاستعلام عن نتيجة الاختبار الإلكتروني باستخدام الرقم القومي، ورقم التقديم.

وأفاد الجهاز بأنه سيجري فتح باب التظلمات بدءًا من غد الخميس الموافق 4 يونيو، ولمدة أسبوعين، وفق الضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية، للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.

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