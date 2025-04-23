فصلت رأسه عن جسده.. انتشال جثمان طفل سقط في "مجموعة ري" بالدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، جثمان طفل في العقد الأول من عمره، دون رأس، من داخل مجموعة ري بعزبة سلامة بقرية الربيعة التابعة لمركز دكرنس، بعدما سقط بداخلها نتيجة انزلاق قدماه، وجرى إيداع الجثمان مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، من إدارة شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بنطاق عزبة سلامة قرية الربيعة "دائرة المركز" بسقوط طفل داخل مجموعة ري.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة الرائد عمار الجداوي، رئيس المباحث، وبالفحص تبين سقوط الطفل "سيف.ا.م" 10 سنوات، بداخل مجموعة الري بعدما انزلقت قدماه، ونتيجة سير مجموعة الري فصلت رأسه عن جسده.

جرى انتشال الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وإيداعه ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.

بإجراء التحريات وسؤال شهود الواقعة أكدوا أن الطفل كان يسير بجوار مجموعة الري وسقط داخلها نتيجة انزلاق قدماه، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.