"وعد شرف أطلعك عمرة".. محافظ المنيا يستجيب لطلب سيدة مُسنة (صور)

المنيا- جمال محمد:

خلال جولته في مركز مغاغة لتفقد القوافل الطبية المجانية، استوقفت إحدى السيدات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بعد أن أطلقت سيل من الدعوات له، وطلبت منه أن تذهب للحج أو العمرة هذا العام.

فور وقوفه استقبل اللواء عماد كدواني، السيدة بضحكات هادئة قائلاً لها: "نفسك تروحي الحج أو العمرة.. وعد شرف مني هطلعك العمرة بعد انتهاء موسم الحج .. بس أهم حاجة دعواتك".

وسأل المحافظ السيدة عن اسمها لترد "اسمى بدر صباح عبدالجواد، ولديّ 6 أبناء 3 أولاد و3 بنات"، مؤكدًا استجابته لطلبها وتحقيق أمنيتها قريبًا.

وكان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، شهد فعاليات القافلة الطبية المجانية الشاملة التي نظمها حزب مستقبل وطن بقرية برطباط بمركز مغاغة، في إطار البروتوكول المبرم بين الجامعة البريطانية ومؤسسة أبو حتة الخيرية بالتنسيق مع مديرية الصحة، في إطار الجهود المجتمعية لدعم المنظومة الصحية والتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ خلال جولته دعمه الكامل للمبادرات الصحية والقوافل العلاجية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالقطاع الصحي كأولوية وطنية.