"مقابر بلا سور".. صرخة من أهالي نزة البحرية بسوهاج لحماية حرمة الأموات: "ادفنونا بكرامة"

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ناشد أهالي قرية نزة البحرية بمحافظة سوهاج الجهات المعنية بسرعة التدخل لإنشاء سور يحيط بالمقابر، بعد تكرار وقائع تمس كرامة الموتى وتعرض حرمة المقابر للانتهاك.

وقال محمد ظريف، من أبناء قرية نزة البحرية إن المقابر أصبحت بلا حماية، مما جعلها عرضة لدخول الغرباء والخارجين عن القانون ليلًا، فضلاً عن العثور أكثر من مرة على جثث أطفال دون دفن بشكل لائق وسط طرقات المقابر، في مشهد يثير الحزن والقلق بين أهالي القرية.

وناشد "ظريف" بسرعة بناء سور يحمي المقابر، ويمتع استغلالها من بعض الأشخاص الخارجين عن القانون وحرمان الموتى من أهالي القرية من الدفن بكرامة، مضيفًا أنه خاطب أعضاء مجلس النواب عن الدائرة لتدخلهم وسرعة إنشاء سور للمقابر.

فيما أوضح العم محمد، تُربي مقابر نزة البحرية أنه عثر أكثر من مرة على جثث أطفال حديثي الولادة ملفوفين في بطاطين أو قماش، فضلًا عن سرقة حنفيات المياه وموتور كولدير مياه المقابر، من بعض الخارجين عن القانون.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي " على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، اليوم الأربعاء، بثًا مباشرًا بعنوان "مقابر نزة البحرية بلا سور في سوهاج... والأهالي يطالبون بحماية حرمة الموتى".