وفاة طالب إعدادي خلال اليوم الدراسي في ظروف غامضة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

شهدت مدرسة عبد المنعم رياض الإعدادية، التابعة لإدارة دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، وفاة طالب بالصف الثاني الإعدادي، خلال اليوم الدراسي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور قسم شرطة دمنهور، بنقل تلميذ بالمرحلة الإعدادية فاقد الوعي لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة دمنهور.

وكشفت التقرير الطبي الصادر من المستشفى بوصول التلميذ يوسف محمد عوض البستاوى، بالصف الثاني الإعدادي، مقيم بمدينة دمنهور، إلى المستشفى في حالة توقف تام لعضلة القلب دون أي علامات حيوية ظاهرة عليه.

وأشار التقرير إلى إجراء محاولات إنعاش للقلب ولكن دون استجابة، وأعلنت المستشفى وفاته، وتباشر الجهات المعنية التحقيق في الواقعة وملابساتها