من تجارة التبن إلى حفرة الموت.. مغامرة "الكنز المزعوم" تنتهي بجثتين في الفيوم

الفيوم – حسين فتحى:

قرر أحمد عصمت درويش رئيس نيابة سنورس بالفيوم حبس عبد الرحمن م ط – 65 عاما – تاجر "تبن" 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية مصرع شخصين أسفل منزله أثناء التنقيب عن الآثار.

كانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، قد ألقت القبض على صاحب منزل استأجر العديد من الاشخاص للحفر و التنقيب عن الاثار، مما فى وفاة شخصين داخل حفر أسفل منزله.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد حسنى مريز مأمور قسم شرطة مركز سنورس بمصرع داخل حفر بمنزل بمدينة سنورس.

جرى استدعاء قوات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالفيوم، تحت إشراف اللواء محمد نبيل عبد التواب مساعد مدير الأمن لقطاع شرق الفيوم، حيث جرى رفع أنقاض الحفر واستخراج جثامين اثنين من الضحايا كانوا يقومون بالبحث عن آثار أسفل المنزل بمنطقة شادر الطماطم – مفارق حمادة بمدينة سنورس.

وكشفت تحريات الرائد عمر شوقى رئيس مباحث مركز سنورس، تحت إشراف العميد هانى تعيلب رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع شرق الفيوم، والعميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية، أن المنزل الذى وقع اسفله الحادث مملوك لمواطن لتاجر"تبن" مقيم بمنطقة شادر الطماطم بمفارق حمادة وأنه قام بالاستعانة برجل من محافظة القليوبية يدعى "م. س أ" – 45 عاما مقيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وأنه تعرف عليه من خلال سفرة لتوريد التبن لتجار المواشي بمحافظة القليوبية، حيث تبادلا الزيارات، وفي إحدى الزيارات للفيوم، ادعى الرجل أنه خبير فى معرفة المناطق التي تحتوي على قطع أثرية وكنوز ذهبية تعود لحقبة الفراعنة، حيث جرى الاستعانة بشخص يدعى ن س ل – 43 عاما – مقيم بمدينة طامية بالفيوم .

وأضافت التحريات، أن جرى إحضار أدوات الحفر، و ماكينة لشفط المياه، وعدد من ناقلات مخالفات التربة اليدوية، وأنه أثناء عملية الحفر، انهارت الحفرة على من بداخلها مما أدى إلى وفاة شخصين، جرى نقلهما لمشرحة مستشفى الفيوم العام، كما جرى القبض على صاحب المنزل وأخطرت نيابة سنورس أصدرت قرارها المتقدم.