بالصور- توريد 9356 طناً من محصول القمح للشون والصوامع في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، توريد 9356 طناً من محصول القمح بكافة القرى والمراكز حتى الآن لـ 28 مركز تجميع وشونة وهنجر موزعة على مستوى مراكز المحافظة ضمن منظومة التوريد لموسم 2025 لافتاً إلى استمرار أعمال التوريد وفقاً للضوابط المنظمة.

وأوضح أبو النصر، أنه تم توريد 1432 طن و338 كيلوجرام قمح محلي اليوم بشون (البنك الزراعي المصري والشركة القابضة للصناعات الغذائية "شركة مطاحن مصر الوسطى"، والشركة المصرية القابضة للصوامع "مطاحن عرب العوامر" ، وشركة الوحدة لطحن الغلال التابعة لمطاحن مصر الوسطى) ليصل إجمالي الكمية الموردة حتى اليوم 9356 طن و687 كليو جرام، لافتًا إلى أهمية المرور المستمر على كافة مراكز التجميع والمواقع التخزينية للأقماح للتأكد من عدم وجود أية معوقات في عملية التوريد ومراقبة اللجان لأعمال الفرز والاستلام لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وأشار إلى تكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد بالتنسيق بين مديرية التموين برئاسة خالد محمد وكيل وزارة التموين ومديرية الزراعة برئاسة المهندس خميس محمد علي وكيل وزارة الزراعة إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بالمديريتين وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والموردين وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة أثناء عملية توريد الأقماح.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن انعقاد غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة للتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على أرقام الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة أرقام (114) و (2135858/ 088) و (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تيليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة اضغط هنا .