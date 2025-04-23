التيار خطفه في لحظة.. غرق طالب في نهر النيل بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقى طالب عمره 15 عامًا، مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج، وذلك بعدما جرفه التيار ولعدم إجادته السباحة لم يستطع مقاومة شدة المياه، تم انتشال الجثة وإيداعها بمشرحة مستشفى طهطا العام، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بغرق طالب في مياه نهر النيل دائرة مركز شرطة المراغة.

تبين أنه أثناء قيام "محمود. ا"، 15 سنة، طالب، ومقيم دائرة مركز شرطة المراغة، بالسباحة في مياه نهر النيل دائرة المركز، غرق به لعدم إجادته السباحة.

جرى انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى طهطا العام، وبسؤال والد الضحية، أقر بأنه حال نزول ابنه في مياه نهر النيل جرفه التيار لعدم إجادته السباحة، وتوفى غرقًا به ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.