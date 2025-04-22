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مصرع عامل جراء سقوط حمولة أحجار داخل محجر في قنا

02:54 ص الثلاثاء 22 أبريل 2025

جثة_ ارشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي عامل مصرعه، إثر سقوط حمولة أحجار عليه داخل محجر في مدينة قنا الجديدة بدائرة بندر قنا.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بمصرع عامل في مدينة قنا الجديدة بدائرة البندر.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، إذ تبين بعد الفحص مصرع "م. س"، 25 عامًا، مقيم في مركز نجع حمادي، يعمل تباع مع السيارة المحملة أحجار، وخلال فتحه الباب سقطت الحمولة عليه مما أدت إلى مصرعه في الحال.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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مصرع عامل محجر في قنا النيابة العامة أمن قنا
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