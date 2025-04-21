حديقة الحيوان بالإسكندرية تستقبل 24 ألف زائر في يوم شم النسيم (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

بلغ عدد الزائرين لحديقة الحيوان بالإسكندرية، اليوم الإثنين، 24 ألف زائر خلال احتفالات أعياد الربيع ويوم شم النسيم، وسط أجواء من الطقس المعتدل.

وأكدت الدكتورة أمينة فتحي، مدير الحديقة، أن الاستعدادات استُكملت لاستقبال الجمهور، حيث شملت تنظيم ورشة عمل شاملة وإلغاء إجازات العاملين لضمان سير العمل بكفاءة خلال الاحتفالات.

وأضافت مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية أنه تم فتح منافذ إضافية لبيع التذاكر وتوفير أبواب جديدة لتسهيل عملية الدخول والخروج. كما جرى التنسيق مع مديرية الأمن لدفع قوة أمنية إضافية داخل الحديقة، بالتعاون مع مركز الإسعاف الذي وفَّر سيارة إسعاف لخدمة الجمهور.

وخلال اليوم، استعرضت الحديقة مجموعة من المواليد الجديدة لفصائل الحيوانات، التي جذبت انتباه الزائرين، ومنها "كبش أروي، أبو عوق، قرد حبشي"، بالإضافة إلى الحيوانات الشهيرة مثل صغير فرس النهر، سبع البحر، صغير الدب، الأسود، فضلاً عن الطاووس والبجع.

وفي إطار الحفاظ على نظافة وصحة الحديقة، تم تنفيذ عملية تطهير وصيانة شاملة لجميع أماكن العرض والمبيت المخصصة للحيوانات والطيور والزواحف، كما وفرت الإدارة الرعاية الطبية اللازمة لأي حالة مرضية بين الحيوانات، وطبقت برنامجاً وقائياً لتعزيز مناعتها، بجانب توفير كافة الاحتياجات الغذائية.

وأكدت الدكتورة أمينة فتحي التزام إدارة الحديقة بتكثيف أعمال النظافة والتطهير وتنظيم عملية دخول وخروج الزائرين لتجنب الزحام وضمان الصحة والسلامة العامة. وأشارت إلى أن سعر تذاكر الدخول لا يزال ثابتاً عند 5 جنيهات للفرد.

يُذكر أن الحديقة تعمل يوميًا من الثامنة والنصف صباحًا حتى الرابعة والنصف عصراً، مع اتخاذ كافة التدابير الصحية والأمنية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان سلامة الزائرين وتقديم الخدمات الطبية ضمن المبادرات الصحية الرئاسية.