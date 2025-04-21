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الأسرة بـ 100 جنيه.. توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد لقضاء عطلة شم النسيم -فيديو وصور

02:02 م الإثنين 21 أبريل 2025
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    توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد لقضاء عطلة شم النسيم (4)
  • عرض 8 صورة
    توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد لقضاء عطلة شم النسيم (5)
  • عرض 8 صورة
    توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد لقضاء عطلة شم النسيم (6)
  • عرض 8 صورة
    توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد لقضاء عطلة شم النسيم (7)
  • عرض 8 صورة
    توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد لقضاء عطلة شم النسيم (3)
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    توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد لقضاء عطلة شم النسيم (8)
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    توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد لقضاء عطلة شم النسيم (1)
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

توافد مواطنون على شواطئ بورسعيد، اليوم الاثنين، لقضاء عطلة شم النسيم.

وقضى مواطنون أوقاتهم ما بين الجلوس على الشاطئ والاستمتاع بنسيم البحر، والنزول إلى البحر وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية، فضلا عن حضور عدد من الحفلات على أنغام السمسمية بالمسألة.

وتنافس أصحاب الكافتيريات و مؤجري الشماسي على طرح تخفيضات على الأسعار لجذب عدد من المواطنين، ليبدأ سعر تأجير 5 كراسي وشمسية ومنضدة من 100 جنيه.

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شواطئ بورسعيد شم النسيم
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