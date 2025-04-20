3 مايو موعد التقدم لمنصب رئيس جامعة بني سويف

بني سويف – حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن تحديد يوم السبت 3 مايو المقبل موعدًا للتقدم لمنصب رئيس الجامعة، بعد انتهاء فترة ولايته الحالية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الترشح سيستمر حتى الخميس 8 مايو، ليتم إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين في ذات اليوم، على أن يتم تلقي الطعون في يومي الأحد 11 مايو والإثنين 12 مايو، وتُعقد لجنة البت في الطعون لإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الثلاثاء 13 مايو.

وأكد الدكتور منصور حسن أن قيادة الجامعة مسؤولية كبيرة تتطلب الحكمة والرؤية المستقبلية للنهوض بالجامعة، وتعزيز البحث العلمي، فضلًا عن استمرار جهود التطوير والابتكار لخدمة الطلاب والمجتمع.

يُذكر أن الدكتور منصور حسن تخرج من كلية الطب جامعة القاهرة عام 1988، وتدرّج في المناصب الجامعية حتى تولى رئاسة الجامعة، بعد أن شغل عدة مناصب، منها وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعميد كلية الطب، ثم رئيس الجامعة قبل تجديد تعيينه لفترة جديدة من قبل رئيس الجمهورية.