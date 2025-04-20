بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أصيب 3 أشخاص جراء وقوع حالة تصادم بين توك توك وموتوسيكل على طريق طناح أمام عزبة الشناوي مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميدهيثممنصور، مأمور مركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بالحادث.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 3 أشخاص نتيجة وقوع حادث التصادم وهم: "السعيد فاضل الشحات، 40 عاما، مقيم قرية طناح ومصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، وام هاشم منصور عبد الحميد 65 عاما، تقيم طناح ومصابة بكدمات، جمعه السيد جمعه الغرباوى 50 عاما، مقيم طناح ومصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى".

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.