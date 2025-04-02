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جريمة في ثالث أيام العيد.. شاب يلقى مصرعه بطلق ناري على يد عمه بقنا

05:20 م الأربعاء 02 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه بطلق ناري، اليوم الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر في قرية قرقطان، مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد بمصرع شاب بطلق ناري في قرية قرقطان التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع م.ك، يبلغ من العمر 21 عامًا، بطلق ناري على يد عمه ثالث أيام العيد في قرية قرقطان مركز نقادة، وفر المتهم هاربًا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة فيما تكثف الأجهزة الأمنية مجهوداتها للقبض على المتهم الهارب وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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قنا طلق ناري عيد الفطر
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