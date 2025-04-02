"كانت راجعة من فرش شقتها".. عروس القليوبية تغادر الحياة قبل يوم من الحنة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة القليوبية، خلال الساعات الماضية إلى سرادق عزاء، عقب وفاة تقى فتحي 24 عاما، والتي لقيت مصرعها إثر حادث تصادم بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، وذلك قبل حفل حنتها بيوم.

وفي التفاصيل رحلت العروس "تقى فتحي"، إثر حادث أليم أمس الثلاثاء، تاركة وراءها أحزان عائلة بأكملها بعدما كانت تستعد لحفل زفافها.

فيما كشف جيران العروس بقرية ميت حلفا في قليوب، أن العروس تقى كانت تستعد لحفل زفافها في اليوم الرابع من الشهر الجاري، وكان من المقرر أن يقام حفل حنتها الليلة، ولكن شاء القدر أن تفارق الحياة تاركة حزنًا كبيرًا بين أهالي القرية.

وأشار الجيران، إلى أن تقى انتهت خلال الفترة الأخيرة من تجهيز شقتها وجهازها، كما حجز عريسها قاعة الزفاف ليكون زفافها يوم الجمعة المقبل.

وأوضح جيران العروس، أن الحادث وقع أثناء عودتها من فرش شقتها بمحافظة المنوفية برفقة والدتها وزوجة أخيها وابنه الرضيع بالطريق الزراعي بجانب مزلقان ميت حلفا بقليوب.

واتشحت القرية بالسواد حزنا على رحيل "تقى"، وأطلق عليها رواد التواصل لقب "عروس الجنة"، فيما أصاب الحزن والصدمة أصدقاء الفتاة وعائلتها.

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