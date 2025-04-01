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ماتت قبل حنتها.. مصرع فتاة في حادث تصادم بالقليوبية

09:35 ص الثلاثاء 01 أبريل 2025

تقى فتحي

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقيت فتاة من قرية ميت حلفا في قليوب، مصرعها، إثر حادث تصادم بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، بجوار مزلقان ميت حلفا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي بجانب مزلقان ميت حلفا بدائرة مركز شرطة قليوب.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع كل من تقى فتحي 24 عاما، ومعاذ أحمد 18 عامًا، وإصابة كل من: أحمد إبراهيم 18 عامًا، وريان إسلام عامان، وياسمين ياسر 23 عامًا، وميرفت السيد 28 عامًا.

جرى نقل الجثامين والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكشف أهالي قرية ميت حلفا، أن المتوفاه "تقى فتحي"، كانت تستعد لإقامة حفل حنتها، حيث كان مقرر حفل زفافها يوم الرابع من الشهر الجاري، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة.

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مصرع فتاة في حادث حادث تصادم بالقليوبية ماتت قبل حنتها قرية ميت حلفا في قليوب
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