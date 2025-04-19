سوهاج تحتفل.. قداس مهيب في كنيسة الشهيد كرياكوس وسط حضور رسمي وشعبي -صور

سوهاج - عمار عبدالواحد:

وسط إجراءات أمنية مكثفة، بدأت كنائس ومطرانيات وأديرة محافظة سوهاج مساء اليوم، قداس عيد القيامة المجيد، تحت إشراف اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج.

وترأس الأنبا إشعياء، مطران طهطا وجهينة وتوابعهما، قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الشهيدين العظيمين كرياكوس ويوليطه أمه بساحل طهطا.

وشهدت الكنيسة استقبال وفود المهنئين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية والتنفيذية، وممثلي الأحزاب السياسية، الذين حرصوا على مشاركة الإخوة الأقباط فرحة العيد.

وفي سياق متصل، أعلن اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بالمحافظة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم، بهدف ضمان توفير بيئة آمنة ومناسبة للمواطنين خلال احتفالاتهم.