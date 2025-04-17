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القرار بعد المداولة.. محاكمة إمام عاشور بتهمة سب وقذف مشجع زملكاوي بالدقهلية

01:12 م الخميس 17 أبريل 2025
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    إمام عاشور
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    المحكمة الاقتصادية بالمنصورة
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    إمام عاشور
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الدقهليةـ رامي محمود:

عقدت جنح المحكمة الاقتصادية بالمنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، جلسة لنظر قضية اتهام إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، بسب وقذف مشجع زمالكاوي، عبر رسالة خاصة أرسلها له على موقع فيسبوك، بعد إحالة القضية إلى المحكمة من نيابة السنبلاوين.

وتقدم شاب يدعى "محمد أ.س" المقيم بمركز السنبلاوين، في محافظة الدقهلية، ببلاغ ضد اللاعب إمام عاشور، واتهمه بسبه وقذفه عبر "الشات" من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد فوز النادي الزمالك بالسوبر الإفريقي.

وشهدت القضية عدة مراحل فقد رفضت محكمة جنح السنبلاوين نظرها في شهر ديسمبر 2024 لعدم الاختصاص، وأمرت بإعادتها إلى النيابة العامة، وعقب إعادة التحقيق من النيابة أمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية جنح المنصورة، والتي قررت هيئتها اليوم رفع الجلسة للمداولة ومن ثم إصدار قرارها بشأن الواقعة.

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الدقهلية إمام عاشور النادي الأهلي
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