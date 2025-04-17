إحالة نقاش إلى الجنايات بتهمة قتل زوجته وشقيقيه في أسيوط

أسيوط- محمود عجمي:

أحال المحامي العام لنيابات شمال أسيوط الكلية، نقاشًا إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجته وشقيقيه بعد أن ضبطهما في وضع مخل بالآداب داخل شقته بقرية موشا بمركز أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية موشا بمقتل "نورهان. ج. ح" و"محمد. ع. أ" داخل مسكن الزوجية للمجني عليها الأولى.

انتقل النقيب أحمد جمال، معاون مباحث مركز شرطة أسيوط، إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة والفحص وجود الجثتين داخل غرفة بمسكن المجني عليها الأولى، وبهما إصابات متفرقة بالجسم بطلقات نارية، وعُثر على فوارغ طلقات خرطوش. وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "أحمد. ع. أ"، 25 عامًا، نقاش، الذي فر هاربًا بعد ارتكاب الجريمة.

على الفور، أمر اللواء وائل نصار بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وبقيادة المقدم عمر عبد العظيم، رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط، والنقيب أحمد جمال، معاون مباحث المركز. وتم تنفيذ عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته كيس من القماش بداخله مصوغات ذهبية.

وأظهرت التحريات أن المتهم كان يعمل نقاشًا بالقاهرة، وبعد عودته بيوم إلى منزله بقرية موشا، وأثناء خروجه من غرفة نومه، شاهد زوجته وشقيقه المجني عليهما في وضع مخل بالآداب داخل غرفة بشقته السكنية بمنزل والده. على إثر ذلك، قام بإحضار سلاح ناري (بندقية خرطوش) وأطلق عدة أعيرة نارية صوبهما، مما أدى إلى مقتلهما، ثم فر هاربًا بعد ارتكاب جريمته.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان السلاح المستخدم.