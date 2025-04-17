الأقباط يحتفلون بـ"خميس العهد" في دير الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا -صور

الأقصر - محمد محروس:

شهد دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون، التابع لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، صباح اليوم الخميس، توافد المئات من الأقباط للاحتفال بـ"خميس العهد"، أحد أبرز أيام أسبوع الآلام في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأُقيمت الصلوات في كاتدرائية الدير، حيث ترأس الآباء الرهبان من القمامصة والقساوسة صلوات باكر من البصخة المقدسة، وصلوات اللقان العام، والقداس الإلهي، بمشاركة مجمع رهبان الدير والأخوة طالبي الرهبنة والشمامسة، وسط حضور كثيف من الأقباط من مختلف قرى ومراكز جنوب الأقصر.

ويعد "خميس العهد" اليوم الذي أقام فيه السيد المسيح العشاء الأخير مع تلاميذه، حيث أسس سرّي الإفخارستيا والتناول، وغسل أرجل تلاميذه تعبيرًا عن التواضع والمحبة والخدمة.

كما يشهد هذا اليوم طقس "اللقان"، وهو من الطقوس المميزة، يستخدم فيه ماء مصلى عليه لغسل أرجل الشعب، اقتداءً بما فعله السيد المسيح.