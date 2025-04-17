من الزغاريد إلى الصرخات.. مصرع شاب من مصابي إطلاق النار على زفة عروس بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري أسفل البطن من الناحية اليسرى أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، على خلفية إصابته على يد مجهولين أطلقوا الرصاص بشكل عشوائي على زفة عروس أثناء خروجها من أحد الكوفيرات بمدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، تم إيداع الجثة مشرحة المستشفى الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها لكشف غموض إطلاق مجهولين الرصاص على زفة عروس أمام أحد الكوفيرات بمدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين على زفة عروس دائرة قسم شرطة طهطا.

تبين من التحريات الأولية أثناء خروج زفة عروس من قرية بني عمار، من أحد الكوفيرات دائرة قسم شرطة طهطا أطلق مجهول الرصاص على موكب العروس بشكل عشوائي.

نتج عن الواقعة إصابة العريس المدعو "العربي. م" بجرح قطعي بالوجه، "جلال. ح" بطلق ناري بالساق اليسرى، "محمد. ف" بطلقات ناري أسفل البطن من الناحية اليسرى، وجميعهم يقيم بناحية قرية بني عمار دائرة مركز شرطة طهطا.

وجرى نقل المصابين بمعرفة الأهالي لمستشفى طهطا العام، وتم تحويل الثاني والثالث لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد؛ لخطورة حالتهم الصحية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.