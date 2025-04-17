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مصرع طالبة دهسها جرار زراعي بسوهاج

10:31 ص الخميس 17 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت طالبة مصرعها متأثرًة بإصابتها تحت عجلات جرار زراعي أثناء وقوفها أمام منزل أسرتها، دائرة مركز شرطة البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة البلينا بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفلة حكم ص ا ص 13 عامًا طالبة وتقيم دائرة المركز جثة هامدة، ادعاء حادث سير.

أفاد عم المتوفاة حسين ا ص م 55 عامًا عامل ومقيم بذات الناحية، بأنه أثناء تواجد نجلة شقيقه الطفلة أمام المنزل بذات الناحية اصطدم بها جرار زراعي قيادة رمضان ا ع م 55 عامًا سائق ومقيم دائرة المركز مما أدي لوفاتها، واتهم قائد الجرار الزراعي بالتسبب في الحادث ونفى الشبهة الجنائية.

وجرى ضبط الجرار الزراعي وقائده، وأفاد بمضمون ما سبق، وأضاف أنه فوجئ بالطفلة أمامه ولم يتمكن من مفاداتها فاصطدم بها عن طريق الخطأ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصرع طالبة جرار زراعي حادث دهس سوهاج
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