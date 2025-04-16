جامعة سوهاج تقرر مناقشة رسالة دكتوراه لباحث وافته المنية

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أنه سيتم مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث إبراهيم محمود عبده، المدرس المساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم، والذي وافته المنيه، تشريفًا وتكريمًا للباحث وحفظًا لحق ملكيته الفكرية، وحتى لا يذهب جهده سدى، وتكريمًا لوالديه، ووفاءً من الجامعة للراحلين من باحثيها.

جدير بالذكر أن الرسالة بعنوان "توفير الطاقة في تطبيقات تكييف الهواء باستخدام المبرد التبخيري والطاقة الشمسية"، وستتم المناقشة السبت المقبل 1 أبريل الجاري، بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم في تمام الساعة العاشرة صباحًا.