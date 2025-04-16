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النقل دخلت في الميكروباص.. جثتان و10 مصابين في حادث مروع بالبحيرة (صور)

03:26 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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    حادث مروع بالبحيرة
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    حادث مروع بالبحيرة
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البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرين، في حادث تصادم اليوم الأربعاء، على طريق كوم بلاج بمركز إدكو في محافظة البحيرة.


تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة إدكو، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل على طريق كوم بلاج أمام قرية نمرة 5 التابعة لذات المركز.

انتقلت 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة شخصين، وإصابة 10 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى إدكو المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

حرر المحضر اللازم وأدعت الجثتان ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي تباشر التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

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