13 شباكًا لخدمة المواطنين.. محافظ الشرقية يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بحي أول الزقازيق

الشرقية - ياسمين عزت:

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز الزقازيق، والذي يضم 13 شباك لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد لضمان حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها تنفيذاً لمبدأ الشفافية والنزاهة في حضور محمد نعمة كُجُك السكرتير العام المساعد للمحافظة وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق والأستاذ أحمد ضاحي رئيس حي أول.

تعرف المحافظ من العاملين بالمركز عن آلية العمل به والخدمات التي يقدمها والتي تضم خدمات إصدار التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق وطلب بيان صلاحية موقع وطلب إلغاء رخصة إعلان أو أشغال وطلب توفيق وضع محل عام وغيرها من الخدمات، ويهدف المركز إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.

اطلع المحافظ على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي من خلال المنظومة الجديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023, وكذلك أستخراج شهادة البيانات مؤكداً على إسراع الخطى في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين.

إلتقى المحافظ بالمواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجها ًبحل أي مشكلة فوراً وتقديم كافة سُبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون.

توجه المحافظ لمتابعة سير وانتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي أول الزقازيق ، والذي يضم 7 شباك لتقديم كافة الخدمات للمواطنين ، مؤكداً على ضرورة التيسير على المواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء للوقوف على عدد الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء ، مؤكداً أنه لن يسمح بأي أهمال أو تقصير في هذا الملف الحيوي والهام.