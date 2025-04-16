بالصور- رئيس الوزراء يتفقد مشروع السوق الحضرية المُجمعة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

في إطار جولته اليوم بمحافظة الإسماعيلية، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة ميدانية لتفقد أعمال إنشاء السوق الحضرية المُجمعة بحي أول بمدينة الإسماعيلية، حيث رافقه خلال الجولة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ.

وخلال الجولة، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التوسع في إنشاء وتطوير الأسواق المُجمعة الحضارية في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة الدولة لتوفير بيئة آمنة ومنظمة للباعة والمواطنين، والقضاء نهائيًا على ظاهرة الأسواق العشوائية التي كانت تمثل تحديًا كبيرًا لسنوات طويلة.

في بداية التفقد، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي قدمه المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، حول مراحل تنفيذ المشروع مدعومًا بلوحات توضيحية وصور تظهر الوضع قبل وبعد تنفيذ أعمال التطوير. وأوضح الشيمي أن المشروع يتم على ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ المرحلة الأولى منها بتطوير مرافق الصرف الصحي، والكهرباء، وشبكات الاتصالات، ورصف وتوسيع الطرق بمنطقة المحطة الجديدة بحي العرب.

وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع شملت إنشاء السوق الحضرية المُجمعة بحي أول، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، نظرًا لأهمية الموقع الذي يربط بين طرفي المدينة، ويمثل نقطة محورية بين الطرق المؤدية إلى مراكز وتوابع المحافظة. أما المرحلة الثالثة فتشمل تطوير منطقة السوق القديمة وموقف “شل” على مساحة 1200 متر مربع، بما يعزز من الخدمات المقدمة للمواطنين في نطاق حي أول وثان، ويدعم التكامل مع سوق الجمعة والسوق الحضرية الجديدة.

وعقب الشرح، قام رئيس الوزراء بجولة داخل المشروع، برفقة اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي أوضح أن المشروع يقام على قطعة أرض تابعة للمحافظة بمساحة 6500 متر مربع، بمنطقة حي العرب “المحطة الجديدة”، ويتم تنفيذه بواسطة مديرية الطرق والنقل بالمحافظة. وأشار المحافظ إلى أن المشروع يتماشى مع خطة تطوير منطقة حي العرب باعتبارها من أقدم المناطق التاريخية بمدينة الإسماعيلية، ويمثل نقلة حضارية كبيرة، حيث سيعمل على إنهاء فوضى الأسواق العشوائية التي كانت تتسبب في إغلاق شوارع المنطقة بالكامل لسنوات.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن السوق الحضرية الجديدة تُعد خطوة حيوية نحو توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، إذ ستضم مجمعًا تجاريًا متكاملاً يتمتع بموقع متميز، يسمح بخدمة أصحاب المصانع في القنطرة غرب، والبياضية، والمنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية، من خلال عرض منتجاتهم بشكل مباشر في قلب مدينة الإسماعيلية. وأكد أن ذلك من شأنه تشجيع حركة التجارة، وزيادة المعروض من السلع المختلفة، بما في ذلك الملابس، والأحذية، والحقائب، والمنتجات الجلدية، والمواد الغذائية المعبأة، في إطار منصة تسويقية متكاملة تدعم المنتج المحلي وتوفر احتياجات المواطنين.

كما لفت المحافظ إلى أن السوق الجديدة ستوفر خدمات لوجستية وبنية تحتية حديثة تخدم المستثمرين، حيث تضم مساحات عرض مجهزة، وإجراءات ترخيص مبسطة، ودعماً فنياً لتسويق المنتجات، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي بجوار موقف عمومي يربط المدينة بكافة المراكز، وهو ما يسهم في تسهيل الربط المباشر بين المنتج والمستهلك.

من جانبه، كشف المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، عن تفاصيل مكونات المشروع، مشيرًا إلى أنه يتضمن تنفيذ 117 محلاً تجاريًا بمساحة 16 مترًا مربعًا للمحل الواحد، وجراج سيارات على مساحة 1200 متر مربع، إلى جانب إنشاء عدد 2 كافتيريا، ومطعم رئيسي بمساحة 700 متر مربع. كما يشمل المشروع منظومة حماية مدنية متكاملة، ونظامًا متطورًا لكاميرات المراقبة، ومنظومة إنذار صوتي، بالإضافة إلى عدد من المباني الخدمية المتنوعة التي تدعم تشغيل المشروع وخدمة مرتاديه.

في ختام الجولة، أشاد رئيس الوزراء بمستوى التنفيذ وجودة الأعمال بالمشروع، مؤكدًا أن هذه النوعية من المشروعات تدعم خطة الدولة لتحقيق تنمية عمرانية واقتصادية متكاملة بالمحافظات، كما وجه بسرعة الانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة، بما يحقق الاستفادة المرجوة للمواطنين والباعة في أقرب وقت ممكن.