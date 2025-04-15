بعد المشاجرة والإقالة.. محافظ سوهاج يظهر منفردًا في أول لقاء جماهيري (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اللقاء الجماهيري الدوري، والذي يُعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الجهات التنفيذية بالمحافظة. ويُعتبر هذا اللقاء أول لقاء جماهيري لمحافظ سوهاج منذ توليه مهام المحافظة، من دون نائبه والسكرتير العام، وذلك على خلفية المشاجرة التي وقعت يوم الجمعة الماضي بينهما، وإقالة وزيرة التنمية المحلية للسكرتير العام.

شهد اللقاء توافد عدد كبير من المواطنين من مختلف المراكز والقرى، حيث تنوعت طلباتهم بين توفير فرص عمل في القطاع الخاص، وتلقي العلاج على نفقة الدولة، والحصول على مساعدات اجتماعية، ومعاشات "تكافل وكرامة"، إلى جانب طلبات تخص إقامة أكشاك، وتوفير وحدات سكنية، ودعم ذوي الإعاقة، فضلًا عن تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

وأكد المحافظ التزام المحافظة بتلبية مطالب المواطنين بشكل فوري، مع إحالة بعض الحالات إلى الجهات المختصة للدراسة واتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز ثقتهم في الأجهزة التنفيذية، من خلال العمل الميداني وتوفير حلول سريعة وفعالة لمطالبهم.

وأصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بإقالة سكرتير عام محافظة سوهاج، وذلك بناءً على التحقيقات التي أجرتها الوزارة، بعد تلقّي وزيرة التنمية المحلية مذكرة من اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، في واقعة المشادة التي حدثت بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام للمحافظة، الجمعة الماضية، خلال افتتاح محافظ سوهاج لمسجد الكوامل.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه لم يتم مراعاة حرمة بيوت الله والتواجد في ساحة المسجد عقب الافتتاح، مؤكدةً على ضرورة التزام جميع العاملين في أجهزة الإدارة المحلية بمختلف المحافظات بمقتضيات الواجب الوظيفي، والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي، واللوائح والتعليمات المنظمة خلال أداء العمل في الوظيفة العامة.