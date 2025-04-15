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شابان وسيدة يتعاطون المخدرات في حديقة بالإسماعيلية.. الأمن يكشف كواليس فيديو آثار للجدل

03:46 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

الشرطة المصرية

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه ثلاثة أشخاص أثناء تعاطي المواد المخدرة بإحدى الحدائق العامة بمحافظة الإسماعيلية.

بالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم: عاطلان، وسيدة لها معلومات جنائية، يقيمون بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، حيث عُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الشابو.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وأفادوا بتحصلهم على المواد المخدرة من نجار مسلح، له معلومات جنائية، مقيم بذات الدائرة. وتمكنت القوات من ضبط المتهم الرابع، وبحوزته كمية من ذات المخدر، حيث أقر بقيامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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المخدرات الإسماعيلية تعاطي المخدرات
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