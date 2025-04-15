رئيس مركز بحوث الصحراء يتابع الأنشطة البحثية لحقول القمح بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

قام الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، يرافقه الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، بزيارة ميدانية إلى محطة بحوث جنوب سيناء، لمتابعة حقول القمح في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة مواجهة التحديات الزراعية في المناطق الصحراوية، وتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام.

وأعطى رئيس مركز بحوث الصحراء، إشارة البدء لانطلاق موسم حصاد القمح في الحقل التجريبي بالمحطة، مشيدًا بوضوح تطور النباتات وجودة السنابل، كنتيجة مباشرة للمعاملات الزراعية المنفذة ضمن البرنامج البحثي.

وأكد رئيس المركز، على أهمية مضاعفة إنتاج الأسمدة وزيادة المساحات المزروعة بالقمح، لدعم رفع إنتاجية الفدان، خاصة في ظل ظروف الاجهادات الملحية، مشيدًا بجهود الفريق البحثي والتزامه بالتوجيهات الرئاسية والوزارية التي تؤكد على أهمية البحث العلمي في دعم التنمية الزراعية.

وأوضح أن المركز قام بوضع خطة للمتابعة الدورية للأنشطة البحثية، والخدمات التطبيقية التي تقدمها المحطات في المناطق الصحراوية.

كما تفقد رئيس المركز والوفد المرافق له، كافة أنشطة المحطة، مؤكدين على دورها البحثي والإرشادي في مواجهة التحديات البيئية في سيناء، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في المناطق الصحراوية.

شارك في الزيارة عدد من ممثلي مركز البحوث الزراعية، والدكتورة أمل عمر، رئيس البرنامج البحثي المعني بإنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية والنانوية للتنمية المستدامة في الأراضي الملحية، والدكتور محمد عبد السلام، رئيس محطة جنوب سيناء.