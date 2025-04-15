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"100 مليون شجرة مثمرة".. "تعليم الأقصر" تطلق مبادرة لتشجير المدارس

10:55 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025
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الأقصر- محمد محروس:

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، مبادرة جديدة لزراعة الأشجار المثمرة داخل المدارس، بالتعاون مع جامعة طيبة التكنولوجية ومؤسسة "هنجملها"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

انطلقت فعاليات المبادرة بلقاء موسع عقده الدكتور صفوت جارح عبد العظيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مع أخصائيي التربية الزراعية بالمدارس، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد المنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمهندس محمد قبطان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "هنجملها" للتنمية المستدامة، وذلك بمدرسة الأقصر الثانوية بنات، حيث جرى مناقشة آليات تنفيذ المبادرة واحتياجات المدارس بما يتناسب مع طبيعة التربة بكل موقع.

وأكد المهندس محمد قبطان أن هذه المبادرة تأتي ضمن فعاليات مبادرة "100 مليون شجرة مثمرة"، التي تعد إحدى المبادرات الرئاسية الهادفة إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء، وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، إلى جانب تعزيز الاستفادة من الأشجار في تحسين الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور صفوت جارح أن المبادرة تستهدف في مرحلتها الأولى زراعة نحو 2000 شجرة قابلة للزيادة داخل مدارس المحافظة، وذلك من خلال تفعيل نشاط التربية الزراعية، مع الحرص على البعد التربوي، عبر إشراك الطلاب في غرس الأشجار بأنفسهم، بما يعزز من إحساسهم بالمسؤولية تجاه البيئة المحيطة.

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مبادرة لتشجير المدارس 100 مليون شجرة مثمرة تعليم الأقصر
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