قتلوا المسن على باب المسجد.. جنايات دمنهور تحيل أوراق 8 متهمين إلى المفتي

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الـ15 إحالة 8 أشخاص لفضيلة مفتى الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في اعدامهم، وذلك على خلفية الاشتراك فيما بينهم بقتل مسن بطلقات نارية، أثناء دخوله المسجد لأداء صلاة العشاء.

وحددت المحكمة، برئاسة المستشار نبيل عاكف أبوزينة، اليوم الأخير من دور يونيو للنطق بالحكم.



ترجع أحداث الواقعة إلى بلاغ لمركز شرطة الدلنجات بمصرع "درويش السيد ع" 61 عامًا، ومقيم بعزبة جاب الله التابعة لدائرة مركز الشرطة، نتيجة إطلاق أعيرة نارية عليه أثناء دخوله المسجد لأداء صلاة العشاء بالمسجد، وتوفي متأثرًا بإصابته.

كشفت التحريات، أن وراء الواقعة كل من : رمضان م ع ، محمد ن ح، عوض ز ع، حسن ع ع ، دمين ع س، جبريل ع ش ، عبدالله ج ع ، وسلامة س ع، إثر خلافات ثأرية، منذ عام 1996، بعد قتل المجنى عليه 2 من عائلة المتهمين، خلال مشاجرة، وحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبد.