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مصرع طالب إعدادي متأثرا بطلق ناري خلال حفل خطوبة فى قنا

10:41 ص الإثنين 14 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

لفظ طالب إعدادي أنفاسه الأخيرة، على فراش مستشفى قنا العام متأثرًا بإصابته بطلق ناري طائش خلال حضوره حفل خطوبة بإحدى قرى مركز دشنا محافظة قنا.

ترجع بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا يوم 5 أبريل الماضي من مركز شرطة دشنا يفيد بإصابة سيدة وطالب إعدادي بطلق ناري خلال حفل خطوبة نجلها، أحد المعازيم كان يجامل الأسرة وأطلق عدة أعيرة نارية أصابهما.

وبعد الفحص تبين إصابة ر، تبلغ من العمر 55 عامًا، أم العريس، وأ.أ، يبلغ من العمر 14 عامًا، إعدادي بطلقات نارية طائشة، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بعد أسبوع من محاولة علاجه، تم إيداع الجثة داخل المشرحة تحت الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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مصرع طالب اطلاق نار حفل خطوبة قنا
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