حبس سيدة ونجلها بعد ادعاء العثور على رضيع في مقابر أبوتشت

قنا – عبدالرحمن القرشي:

قررت النيابة العامة في قنا حبس ربة منزل ونجلها على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على طفل رضيع داخل مقابر قرية النواهض بمركز أبوتشت شمالي المحافظة، مع تكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة وتحليل البصمة الوراثية (DNA) لتحديد هوية الطفل.

وكانت أجهزة الأمن بقنا تلقت بلاغًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بالعثور على رضيع يبلغ من العمر نحو 6 أشهر داخل المقابر، وقد جرى نقله إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات.

وأفادت التحريات الأولية بأن سيدة زعمت عثورها على الطفل داخل المقابر، في محاولة لإقناع الأجهزة المعنية برواية غير حقيقية.

وأشارت التحريات إلى أن نجل السيدة، الذي يعمل بأحد المخابز في محافظة القاهرة، عاد إلى مسقط رأسه ومعه الطفل الرضيع مدعيًا أنه ابنه من زوجة توفيت دون أن يحمل ما يثبت الزواج أو الوفاة، الأمر الذي دفع والدته للتنسيق مع شخص آخر لتلفيق رواية العثور على الرضيع في المقابر.

وخلال التحقيقات، أكد الشاب أن الطفل هو نجله، وأنه تزوج أثناء عمله في القاهرة، وأن زوجته توفيت لاحقًا، فقرر العودة إلى بلدته ومعه الطفل، دون امتلاك مستندات رسمية تثبت الواقعة.

وتواصل النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات الواقعة، في ظل استمرار حبس السيدة ونجلها، إلى حين الانتهاء من التحريات والفحوصات الجينية للتأكد من صحة أقوالهما.