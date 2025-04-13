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محافظ قنا يتابع التزام السائقين بتعريفة المواصلات الجديدة ويحذر المخالفين -صور

01:14 م الأحد 13 أبريل 2025
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    خالد عبد الحليم
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    خالد عبد الحليم
  • عرض 5 صورة
    خالد عبد الحليم
  • عرض 5 صورة
    خالد عبد الحليم
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قنا - عبدالرحمن القرشي :

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، جولة مفاجئة شملت عدداً من مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بنطاق المحافظة، لمتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لأسعار الوقود، والتي بدأ تطبيقها اعتباراً من الجمعة 11 أبريل الجارى.

رافق المحافظ خلال جولته كل من اللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والعميد هاني مرسي، وكيل إدارة المرور، وحسن القط، وكيل وزارة التموين، إلى جانب محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

بدأ المحافظ جولته بتفقد موقف سيارات الأجرة بمدينة قنا، حيث حرص على الاطمئنان على سير العمل داخل الموقف، والتقى بعدد من السائقين والركاب المترددين على خطوط السير الداخلية والخارجية، واستمع إلى آرائهم بشأن التعريفة الجديدة، مؤكداً على ضرورة الالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية وعدم استغلال المواطنين تحت أي ظرف.

وفي سياق متصل، وجه محافظ قنا بضرورة وضع لافتات واضحة داخل جميع المواقف تتضمن تعريفة كل خط سير، مع إلزام السائقين بوضع "استيكرات" موحدة على سياراتهم توضح قيمة الأجرة، وذلك في إطار تعزيز مبدأ الشفافية ورفع وعي المواطنين بحقوقهم.

كما شملت الجولة تفقد عدد من محطات الوقود، حيث تابع المحافظ انتظام العمل بها، وتأكد من التزام العاملين بالأسعار الجديدة، مشدداً على أهمية الرقابة المستمرة لضمان عدم حدوث تجاوزات أو تلاعب بالأسعار.

واختتم محافظ قنا جولته بتوجيه رسالة إلى سائقي سيارات الأجرة ( التاكسي) بضرورة تشغيل العداد والالتزام بالتسعيرة المحددة، محذراً من أي محاولات لفرض أسعار مخالفة لما أقرته الجهات الرسمية، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستواصل متابعتها الميدانية لضبط أي مخالفات.

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خالد عبد الحليم قنا المواصلات
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