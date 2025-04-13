لهذا السبب.. محافظ كفر الشيخ يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد القصوى للاحتفال بعيد القيامة وأعياد الربيع في كل أنحاء المحافظة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، وكلاء الوزارات، ومديري المصالح الحكومية، ورؤساء المراكز والمدن بضرورة رفع درجة الاستعدادات للاحتفال بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع وأعياد شم النسيم خلال الفترة المقبلة.

وكلف رؤساء المراكز والمدن، ورؤساء الوحدات المحلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، وإزالة الإشغالات، ورفع كفاءة الإنارة بتركيب كشافات ولمبات الليد الجديدة بالشوارع، والميادين العامة، وخاصة بمحيط الكنائس استعدادًا للاحتفال بعيد القيامة.

ووجه جميع الأجهزة الرقابية في أنحاء المحافظة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية المشتركة للمرور على محال بيع الأسماك المملحة، واللحوم، ومحال البقالة لضبط المخالفين منهم والمتلاعبين بصحة المواطنين.

وشدد على مسئولي مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ بقيادة الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ بالعمل على توفير الأدوية، والعقاقير الطبية اللازمة في المستشفيات العامة والمركزية في مدن ومراكز المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة الخاصة بالتناول الغذائي خلال أعياد الربيع.