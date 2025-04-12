عبد المحسن سلامة بالإسماعيلية: زيادة البدل ووحدات سكنية على رأس أولوياتي كنقيب

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل صحفيو محافظة الإسماعيلية الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، بحفاوة في نادي الدنفاة التابع لهيئة قناة السويس، وذلك ضمن جولاته الانتخابية التي يجريها في مختلف محافظات الجمهورية.

وخلال اللقاء، أكد عبد المحسن سلامة على التزامه بتحقيق مصلحة المهنة والجماعة الصحفية من خلال برنامجه الانتخابي، بعيدًا عن أي شعارات أو خلافات شخصية، مشددًا على رفضه تحويل الانتخابات إلى ساحة للنزاعات.

وأوضح سلامة أن الصحافة المصرية تواجه تحديات وجودية تتطلب وحدة الصف بين الصحفيين واختيار قيادة قادرة على مواجهة هذه التحديات وإيجاد حلول لمشكلات المهنة والعاملين بها. وأشار إلى أن استعادة هيبة مهنة الصحافة، وتسهيل عمل الصحفيين وتعزيز علاقاتهم بمصادر المعلومات، بالإضافة إلى تحقيق زيادة غير مسبوقة ومرضية في بدل التدريب والتكنولوجيا، تأتي على رأس أولوياته.

وكشف سلامة عن تفاصيل برنامجه الانتخابي الطموح، والذي يتضمن في الجانب الاقتصادي توفير أراض ووحدات سكنية للصحفيين بأسعار مناسبة، وإنشاء مستشفى خاص بالصحفيين لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم. كما أكد على سعيه لتطوير مشروع العلاج الحالي وزيادة الحد الأقصى للتغطية إلى 50 ألف جنيه، و60 ألف جنيه للحالات الطارئة.

وفي سياق آخر، شدد سلامة على الأهمية القصوى لإقرار لائحة قيد منضبطة وعادلة وشفافة وسريعة، لافتًا إلى ضرورة تعديل قانون نقابة الصحفيين من خلال الجمعية العمومية لتحقيق مصلحة الجماعة الصحفية.