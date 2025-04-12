تدريب 200 مزارع على استخدام الأسمدة العضوية بالأقصر -صور

الأقصر- محمد محروس:

أعلن محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، عن تدريب 200 مزارع على استخدام الأسمدة العضوية، وذلك ضمن أنشطة مشروع "طاقة الريف المستدامة"، بهدف الحد من آثار التغيرات المناخية وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية.

ويُنفذ المشروع في قرية المريس بمحافظة الأقصر، بتمويل من منظمة "بيبول باور إنكلوجن" (PPI) والسفارة الفرنسية والاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى توفير حلول مستدامة للطاقة في المناطق الريفية من خلال إنشاء وحدات البيوجاز، واستغلال المخلفات الزراعية في إنتاج الطاقة النظيفة. ويتولى تنفيذ المشروع جمعية الأقصر للتنمية والتدريب.

كما تضمن البرنامج تدريبًا مكثفًا لـ50 أسرة على استخدام وإدارة وحدات البيوجاز، بالإضافة إلى تدريب 12 شابًا على تصميم وإنشاء وصيانة هذه الوحدات، إلى جانب تعلم صناعة "الكومبوست" (السماد العضوي الطبيعي).

ويجري تنفيذ المشروع تحت إشراف د. منى محمود دكروني، مديرة المشروع، وحسين عكاشة، المدير التنفيذي لجمعية التنمية والتدريب بالأقصر، وبمشاركة لجنة الأثر البيئي، التي تضم ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي والزراعة والتعليم، إلى جانب مدير إدارة شؤون البيئة بالمحافظة، وممثلي جامعة الأقصر، والمجلس القومي للمرأة، والبنك الزراعي المصري.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والسعي نحو بيئة نظيفة من خلال تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى مصادر طاقة متجددة.