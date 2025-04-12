عمود إنارة على حافة مجرى.. مصرع مزارع صعقته الكهرباء أثناء ري الأرض بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:



لقي مزارع مصرعه متأثرًا بإصابته بصعق كهربائي أثناء ري الأرض الزراعية، دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بمصرع شخص صعقاً بالكهرباء داخل مجرى مائي بأرض زراعية بمركز طما.

تبين من التحريات الأولية وفاة المدعو علي ع م ع 52 عامًا مزارع داخل مجرى مائي بأرضه الزراعية الكائنة بذات الناحية.

أفاد شقيقه المدعو محمد 45 عامًا مزارع ومقيم بذات الناحيه أنه أثناء قيام شقيقه المذكور بري أرضه الزراعية بذات الناحية حدث ماس كهربائي من عمود إنارة متواجد على حافة المجرى المشار إليه مما أدي لصعقه ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب، نتيجة صعق كهربائي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.