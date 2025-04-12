الجثمان مفقود.. غرق طفل في ترعة الـ 21 غرب الإسكندرية (صورة)

الإسكندرية – محمد عامر:

تكثف قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغطاسين متطوعين في الإسكندرية، اليوم السبت، جهودها في البحث عن جثمان طفل غرق في ترعة الكيلو 21 بحي العجمي غربي المحافظة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد غرق طفل أول كوبري الزراعيين، اتجاه البحر، في ترعة الكيلو 21 غربي المحافظة.

انتقل ضباط الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص غرق طفل عمره 8 سنوات في الترعة المشار إليها.

وقال إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، أنه سيجرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب المفقود.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.