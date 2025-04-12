أرقام الإبلاغ عن مخالفات تعريفة المواصلات في أسيوط

أسيوط- محمود عجمي:

واصل اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية للتأكد من انتظام سير العمل في مواقف الأجرة ومحطات الوقود، والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة للركوب.

تأتي هذه الجولات في إطار حرصه على توفير كافة الخدمات للمواطنين دون استغلال، وضمان استقرار الأوضاع في مواقف السيارات ومحطات الوقود.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وخالد عبدالرؤوف، سكرتير عام مساعد المحافظة، ويسري سند، مدير إدارة المواقف بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية.

تفقد المحافظ خلال جولة مسائية مجمع مواقف نزلة عبد اللاه للسيارات الأجرة والسرفيس بحي شرق مدينة أسيوط، للاطمئنان على انتظام حركة المواصلات العامة وانضباط منظومة النقل، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة. كما تأكد من تركيب ملصقات التعريفة الجديدة في أماكن واضحة داخل مجمع المواقف وعلى الزجاجين الأمامي والخلفي لجميع سيارات الأجرة، بما يضمن إتاحة المعلومات أمام المواطنين بسهولة ويعزز الالتزام والشفافية. وطالب بوضع رقم الشكاوى الخط الساخن (114) على الملصقات واللوحات الإرشادية.

التقى المحافظ بعدد من الركاب والسائقين، وأكد أن المحافظة ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات أو مخالفات لتعريفة الركوب الجديدة أو خطوط السير. وجه بزيادة التواجد الميداني لمراقبة الموقف عن كثب وضمان انسيابية الخدمة المقدمة، وتكثيف الحملات على مدار الساعة لمتابعة تطبيق التسعيرة الجديدة بكل حزم، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المخالفين.

تابع أبو النصر جولته بتفقد محطة الوقود بمنطقة نزلة عبداللاه بجوار المطاحن، للاطمئنان على انتظام سير العمل وموقف أرصدة المواد البترولية بمحطات الوقود، والتأكد من الالتزام بتطبيق الأسعار الجديدة. التقى بعدد من المواطنين والسائقين، وأكد على تفعيل الرقابة والإشراف الكامل على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين.

ناشد محافظ أسيوط المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالتعريفة الجديدة، من خلال الاتصال بغرفة عمليات المحافظة على الخط الساخن (114) أو على الأرقام التالية: (2135670/ 088) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088)، أو إرسال الصور والشكاوى عبر برنامجي (واتس آب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة. أكد المحافظ أن جميع البلاغات ستلقى اهتمامًا بالغًا وسيتم التعامل معها بكل جدية.

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