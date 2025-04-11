خلال ساعات.. أمن الشرقية يعيد سيارة شاب من ذوي الهمم سرقها بلطجية بالزقازيق

الشرقية - ياسمين عزت:

تمكن رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بقيادة الرائد محمد صدقي رئيس المباحث، من ضبط عصابة خارجة عن القانون قامت بسرقة سيارة شاب من ذوي الهمم بمنطقة عزبة المخزنجي التابعة للمركز، وذلك خلال ساعات قليلة من الإبلاغ عن الواقعة.

تعود تفاصيل الحادث إلى تحرير شاب يدعى عبد الرحمن.د.ع محضرًا برقم 3794 جنح الزقازيق، اتهم فيه مجهولين بسرقة سيارته الملاكي أثناء قيادته لها على طريق عزبة المخزنجي - الشوبك، الواقع في نطاق مركز شرطة الزقازيق.

وأوضح الشاب في بلاغه أن المجهولين اعتدوا عليه بالضرب هو وشقيقه، وأرغموهما تحت تهديد السلاح على تسليم السيارة، بالإضافة إلى سرقة ممتلكاتهم الشخصية قبل أن يلوذوا بالفرار.

وعبر الشاب عن بالغ شكره وتقديره لرجال الأمن الذين تمكنوا من استعادة سيارته من أيدي الجناة وضبطهم في وقت قياسي، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع استعادة سيارته بهذه السرعة.

في تطور لافت، اتهم الشاب وشقيقه خالهما بتحريض آخرين مجهولين على ارتكاب واقعة السرقة. وأشار الشاب إلى وجود سابقة للخال في محاولة سرقة السيارة، حيث طلبها في وقت سابق لقضاء مشوار شخصي ورفض إعادتها، إلا أنه تم تحرير محضر حينها واستعادت الأسرة السيارة.

وأرجع الشاب هذه التصرفات إلى خلافات عائلية على الميراث نشبت بينهم وبين خالهم بعد وفاة والدتهم منذ عدة سنوات.

وزعم أن خاله يكن لهم حقدًا بسبب هذه الخلافات، وحاول مرارًا سرقة سيارتهم الفارهة، على الرغم من أنها تخص نجل شقيقته المتوفاة الذي يعاني من إعاقة جسدية وذهنية، وأشار إلى أن الخال دائمًا ما يتجبر عليهم ويفتعل المشكلات معهم، ويصر على سرقة سيارتهم.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالزقازيق تحقيقاتها في الواقعة، لكشف كافة ملابساتها والتأكد من صحة الاتهامات الموجهة للخال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتورطين.